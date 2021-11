Mondiali in Qatar, l'Italia si complica la vita: 1-1 con la Svizzera, Jorginho sbaglia un rigore al 90'

12 novembre 2021 a

a

a

L'Italia non va oltre l'1-1 con la Svizzera all'Olimpico e ora la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 non è più nelle nostre sole mani. Da eroe a "colpevole": è Jorginho a sbaglia un altro rigore, al 90', come accaduto nello 0-0 del 5 settembre a Basilea. Un errore ancora più pesante, perché una vittoria avrebbe regalato all'Italia la matematica certezza di qualificazione diretta. Invece ora si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti, lunedì prossimo: la Svizzera giocherà in casa contro la Bulgaria, l'Italia andrà in Irlanda del Nord.

Azzurri e biancorossi sono primi in classifica, appaiati a 15 punti. In caso di medesimo risultato, conterà la differenza reti che vede al momento la Nazionale di Roberto Mancini avanti di 2 gol. Dando per scontate le vittorie di entrambe le squadre, dunque, sarà fondamentale per l'Italia un successo "largo". Assolutamente non scontato. E in caso di parità nella differenza reti, conteranno le reti segnate in trasferta negli scontri diretto. In quel caso, dunque, passerebbero proprio gli uomini di Yakin, condannandoci agli spareggi. Come accaduto 4 anni fa, quando perdemmo inopinatamente contro la Svezia nel punto forse più basso della nostra storia calcistica (e, ironia della sorte, tutto questo proprio nel giorno in cui il ct di allora, Giampiero Ventura, ha annunciato il ritiro...).



L'amarezza a Roma è grande, anche se l'Italia, priva di molti giocatori importanti (Chiellini e Immobile su tutti) non è più il gruppo "magico" di Wembley, quello che ha centrato la clamorosa vittoria agli ultimi Europei. Si soffre, si suda. E la Svizzera gela i padroni di casa dopo appena 11 minuti andando a segno con Widmer. Il gioco azzurro è farraginoso, poco fluido, c'è molta tensione. Il pareggio arriva su calcio piazzato e zuccata di Di Lorenzo. La strada sembra spianata, ma il secondo tempo, pur dominato territorialmente dagli azzurri, regala poche emozioni. Sommer è sempre attento, i neo-entrati Tonali e Berardi portano qualità e ritmo, Chiesa si accende a sprazzi. Al 90', il colpo di scena: l'arbitro Taylor richiamato al Var assegna il penalty per una spinta in area di Garcia su Berardi, ma Jorginho dagli undici metri spara alle stelle. E nel recupero, un clamoroso svarione di Donnarumma in disimpegno per poco non ragala il letale successo agli ospiti. Non è ancora finita, ma la difficoltà per i calciatori forse ora è proprio rendersene conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.