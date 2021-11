Gianluca Scamacca, il raptus del nonno in un bar a Fidene: "Ti ammazzo", coltello alla gola

18 novembre 2021 a

La famiglia di Gianluca Scamacca ne ha combinata un'altra. Il nonno del giovane attaccante del Sassuolo, che lunedì sera è sceso in campo a Belfast nello sfortunato 0-0 dell'Italia contro l'Irlanda del Nord (che ha condannato gli azzurri agli spareggi per i Mondiali 2022 in Qatar), si è reso protagonista di un vero e proprio raptus in un bar di Fidene, alle porte di Roma. Sandro Scamacca, 66 anni, ha fatto irruzione armato di un coltello minacciando i presenti. Probabilmente ubriaco o comunque alterato psicologicamente, come riportato dal Messaggero, avrebbe addirittura puntato il coltello alla gola di un cliente seduto al tavolo.

Scamacca è stato fermato solo dagli agenti di una volante chiamata sul posto, in via Don Giustino Maria Russolillo (zona Nord della Capitale) da clienti e passanti terrorizzati da quanto stava accadendo. I poliziotti sono stati costretti a mettere mano alle pistole d'ordinanza vista la violanza incontrollabile del nonno del calciatore della Nazionale: dopo aver tentato di calmarlo con le parole, hanno dovuto bloccarlo con la forza e disarmarlo, per poi ammanettarlo e portarlo al distretto di Fidene. L'accusa nei confronti del 66enne è "minacce aggravate, detenzione di un'arma e resistenza a pubblico ufficiale".

Per Scamacca junior non è il primo guaio causato da parenti stretti. Circa un anno fa era stato suo padre, Emiliano Scamacca, a far parlare di sé nel peggiore dei modi. In quel caso c'entrava, si fa per dire, il calcio. Il papà del bomber era andato a Trigoria nella sede della AS Roma armato di spranga di ferro: minacciando gli addetti al centro sportivo era entrato, aveva danneggiato alcune vetture parcheggiate all'interno del Fulvio Bernardini e colpendo anche la volante della polizia intervenuta dopo la telefonata al 112. Non sono mai state chiarite le vere ragioni del raid: si sa solo che Scamacca senior è stato denunciato per danneggiamento.

