Roberto Mancini, dove lo paparazzano dopo il flop Nazionale: si apre un caso ct?

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, in attesa di preparare gli spareggi dell'Italia per andare al Mondiale in Qatar previsti per marzo, si concede una vacanza sulle spiagge di Dubai. In forma e abbronzato, con gli addominali scolpiti il tecnico si gode il riposo dopo le fatiche non eccelse effettivamente dell'Italia nel girone C di qualificazione per il Mondiale.

Per la mancata qualificazione diretta al Mondiale, Roberto Mancini ha dato più volte la colpa a una condizione fisica decisamente lontana dall’essere ottimale per diversi giocatori, oltre a tanti infortuni importanti arrivati nel momento decisivo. Mancini però sarebbe rimasto molto deluso per il comportamento di tanti giocatori da settembre fino a oggi. L’amarezza deriva dal fatto che per almeno una ventina di volte si sono registrati casi di giocatori che hanno lasciato il ritiro azzurro per affaticamenti, piccoli problemi, contratture o influenze lievi. E poi nella maggior parte dei casi sono scesi in campo nel turno successivo di campionato.

Solo pochi casi sono andati in controtedenza, da Pessina a Chiesa, Belotti e Verratti che si sono trascinati effettivamente i loro problemi anche con i club. E Barella, invece, ha giocato in azzurro anche se non al top. Per questo Mancini ora sta valutando, prendendo nota, riflettendo ma con un bel po’ di amarezza, visto che si sarebbe aspettato più rispetto per la Nazionale, soprattutto con una posta così alta in palio. Ora il ct guarderà la Serie A nella speranza che esca qualche altro candidato, anche se al momento è spuntato solo la novità di Joao Pedro del Cagliari, 30 anni a marzo e presto cittadino italiano.

