Le Iene, la "lurida" confessione di Alex Schwazer": "Quando mi sono fatto la cacca nelle mutande"

Le Iene hanno intervistato Alex Schwazer e lo hanno fatto alla loro maniera. Il marciatore altoatesino ha ormai rinunciato al sogno di tornare a gareggiare, ma è pronto a condurre la sua nuova vita. Adesso ha deciso di fare l’allenatore e intanto di raccontare tutta la sua vicenda in un libro appena uscito dal titolo “Dopo il traguardo”. Schwazer è quindi un ex marciatore a tutti gli effetti, che ha riacquisito dignità dopo aver vinto il ricorso nella giustizia ordinaria (ma non in quella sportiva).

"Ero un tossico, le menzogne a Carolina Kostner": le drammatiche confessioni di Alex Schwazer

Nel corso dell’intervista rilasciata a Le Iene, Schwazer è stato interpellato riguardo ad alcuni argomenti di cui non si parla praticamente mai. E quindi l’altoatesino si è lasciato andare ad alcune confidenze intime e personali. In particolare gli è stato chiesto come fanno i marciatori a soddisfare i propri bisogni fisiologici durante una gara: “Ci si ferma e si fa la cacca. C’è anche chi ha fatto la cacca in gara. Io l’ho fatta mentre correvo a Roma, nel 2016, sono stato molto bravo. Al traguardo non ce l’avevo più nelle mutande, con l’acqua si sistema, poi io avevo anche tempo per sistemarmi perché avevo parecchio vantaggio”.

"Chi ha taroccato i prelievi". Lo scandalo delle provette, Schwazer attacca: gelo in tribunale

A proposito di rivelazioni intime, Schwazer ha parlato anche della sua sfera sessuale: “Non ho avuto molte donne, ma sono un marciatore anche nel sesso. Di solito sono abbastanza resistente, ma si cerca anche di essere velocisti. Mia moglie finora non si è lamentata”.

