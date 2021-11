Juventus, Max Allegri ribalta il centrocampo: "tutti in bilico", chi sarà il colpo low cost

Lorenzo Pastuglia 25 novembre 2021 a

a

a

L’anno difficile della Juventus, tra tantissime difficoltà, arriva anche per i tanti problemi di reparto in campo. E il centrocampo è forse il primo da rifare. La Juve ha preso Manuel Locatelli che si sta rivelando fondamentale, poi pure Weston McKennie sembra aver ritrovato la via maestra. Per il resto, però, tanti problemi dagli altri interpreti: Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur sono protagonisti in negativo in mezzo al campo, con un rendimento in calo e quasi alla frutta. Di Arthur ancora non c'è traccia, la situazione legata ad Aaron Ramsey sta diventando grottesca. Non si può più rimandare gli acquisti, per questo serve vendere e comprare forze fresche, nonostante le difficoltà a bilancio.

"Con qualcuno...". Gigi Buffon, la verità su Maurizio Sarri alla Juve: grossissimi guai nello spogliatoio

I nomi per il futuro - Nell'immediato si lavora sulle opportunità, e Calciomercato.com ne ha rivelate alcune: Allegri vorrebbe Axel Witsel perché serve anche personalità a questa squadra, ma la linea di proprietà e dirigenza va contro gli investimenti per gli over 30. Allora si punta a Denis Zakaria, anche lui in scadenza ma inseguito anche da Roma e Liverpool (tra le altre). L’altro nome è Boubacar Kamara del Marsiglia, pure lui in scadenza ma corteggiato da Milan e tante altre.

Champions, Juve travolta dal Chelsea. L'Atalanta si salva in Svizzera e spera ancora

Si passa ai prestiti, magari a degli scambi, c'è davvero qualcosa con Gonzalo Villar della Roma, si tenta un altro jolly (l'ennesimo) col Psg per Leandro Paredes. E la lista è lunga, si arriva anche a Kone compagno di squadra di Zakaria al Borussia Monchengladbach o allo svedese Cajuste del Midtjylland. In questo caso, la Juve acquisterà chi può. Palla a Federico Cherubini e soci, sapendo che il centrocampo è da rifare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.