Champions League, Juventus travolta dal Chelsea. L'Atalanta si salva con lo Young Boys

Champions League agrodolce per le italiane in campo nella prima serata del quinto turno. La Juventus esce "bastonata" da Stamford Bridge, perdendo 4-0 contro il Chelsea, mentre l'Atalanta agguanta il par 3-3 in Svizzera contro lo Young Boys tenendo viva la possibilità di qualificarsi dopo una gara da montagne russe.

Max Allegri perde male il confronto diretto per il primo posto del Gruppo H. Gli inglesi campioni in carica fanno turnover ma passano al 25' con Chalobah (gol contestato dai bianconeri), gli uomini di Allegri sfiorano subito il pari con Morata (salvataggio sulla linea di Thiago Silva) ma nella ripresa l'uno-due dei Blues con James (straripante) al 55' e Hudson Odoi al 58'. Non c'è più partita e si arriva al poker in pieno recupero, con Werner al 95'. In classifica, il Chelsea agguanta la Juve a 12 punti, in vantaggio però negli scontri diretti.

Nel Gruppo F, i nerazzurri di Gasperini pareggiano sul campo sintetico di Berna e sono terzi nel girone con 6 punti dietro al Manchester United con 10 e il Villarreal, sconfitto oggi dai Red Devils, con 7 punti. Ma nell'ultima giornata a Bergamo la Dea affronterà proprio gli spagnoli: una vittoria varrà il passaggio agli ottavi. Al 10' del primo tempo Duvan Zapata che sfrutta al meglio un cross basso di Freuler, stoppa la palla di sinistro e al volo, batte di destro in girata Faivre. I nerazzurri sprecano più volte il raddoppio e vengono puniti al termine del primo tempo. Al 39' su calcio d'angolo arriva la rete di testa di Jordan Siebatcheu. Ad inizio ripresa l'Atalanta continua a spingere e al 51' trova il nuovo vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pasalic in area tocca per Palomino che, al volo da pochi passi dentro l'area, mette a giro sul sette lontano, dove Faivre non può arrivare. Lo Young Boys a questo punto tenta il tutto per tutto e ribalta la situazione andando in gol all'80' con Vincent Sierro e all'84' con un eurogol di Silvan Hefti. L'Atalanta non ci sta e all'88' con Muriel, appena entrato, trova il 3-3 con un perfetto calcio di punizione, eliminando di fatto i padroni di casa.

