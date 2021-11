Striscia la Notizia, "cosa respirano i vostri figli": test nelle scuole, risultati inquietanti

27 novembre 2021 a

Max Laudadio torna a occuparsi della qualità dell'aria che respiriamo nei luoghi pubblici, Armato di un rilevatore di CO2, su richiesta di alcuni genitori preoccupati, l'inviato di Striscia la Notizia ha fatto alcuni test nelle scuole: ecco cosa ha scoperto. Laudadio ha così controllato i valori di CO2 nelle scuole: dalle elementari agli asili. Il risultato è che questi sono spesso oltre i limiti considerati accettabili, per non essere soggetti a possibili contagi di qualsiasi virus.

"Le scuole sono il luogo ideale dove il virus si diffonde. Ci sono bambini non vaccinati, in aule spesso molto piccole", dichiara il professor Gianluigi De Gennaro, esperto in materia. "L'elemento fondamentale è la ventilazione. Ci sono anche buone pratiche che si possono utilizzare come l'anta a ribalta, particolarmente efficace", spiega sempre il professore De Gennaro.

Max Laudadio ha anche esposto il problema ad Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute: "Questo tema va affrontato e approfondito. Mi impegno a convocare entro due settimane il tavolo tecnico Salute e Ambiente, che ho istituito all’inizio del mio mandato, per definire delle linee guida che possano regolamentare e permetterci di controllare questa problematica. Individueremo anche eventuali sostegni per chi dovrà affrontare delle spese per creare ambienti più sicuri". Una promessa che quelli di Striscia terranno bene a mente per vedere se sarà mantenuta.

