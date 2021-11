Serie A, Abraham ritrova il gol che vale tre punti e la Roma piega il Torino

28 novembre 2021 a

a

a

Nel segno di Abraham. Con ordine e disciplina la Roma supera l'insidioso ostacolo Toro e conquista tre punti che le consentono di mantenere il quinto posto in classifica. Serviva una vittoria per dare continuità di risultati ai giallorossi, tornare a riprendere continuità e fiducia e chiudere una settimana positiva. La squadra di Mou con una gara tattica e a tratti attendista, ha ottenuto il massimo con una rete dell'attaccante inglese al 33' su velo splendido di Zaniolo che a più riprese ha cercato la via personale del gol con un paio di incursioni. Sono loro la 'nuova' coppia d'attacco scelta dal tecnico portoghese che ha preparato la gara con cura, schierando una squadra solida e compatta, provando subito a disinnescare gli assalti del Torino di Juric senza esporsi troppo in fase offensiva.

Il Milan crolla per la seconda volta: il Sassuolo espugna San Siro 3-1. E il Bologna vince a La Spezia

Abraham, tra i migliori in campo, ha avuto anche la possibilità di fare doppietta su rigore ma dopo essersi piazzato sul dischetto l'arbitro Chifffi ha annullato il penalty dopo un consulto record con il Var durato quasi 5' per un millimetrico fuorigioco dello stesso attaccante inglese.

Udinese e Genoa non si fanno male, pari senza reti: primo punto in A per Sheva

Per i granata ancora uno stop in trasferta che allunga la striscia negativa di punti persi. Il match per lunghi tratti equilibrato registra gli infortuni di due nazionali azzurri: si fa male prima Pellegrini ad inizio primo tempo e nei minui finali esce dal campo anche Belotti, per un problema al flessore che appare serio. Mourinho schiera Zaniolo in coppia con Abraham e recupera Pellegrini titolare. Smalling al centro della difesa con El Shaarawy sulla fascia sinistra. Nel Torino dentro Singo e Praet. A sinistra spazio per Vojvoda.

Juve e bilanci truccati, retroscena-bomba su Andrea Agnelli: il giorno in cui si è condannato da solo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.