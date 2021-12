Kokorin della Fiorentina e la "maratona di sesso di 16 ore": con Alina finisce in disgrazia

09 dicembre 2021 a

Arrivato a Firenze dallo Spartak Mosca, Alexandr Kokorin sta faticando non poco nella sua esperienza coi Viola. Il 30enne attaccante russo — noto alle cronache anche per essere finito in carcere per aver aggredito un autista e un funzionario pubblico in un ristorante a Mosca — ha ricevuto in passato una proposta alquanto particolare. Precisamente nel 2015, ai tempi della Dinamo Mosca, e per parte di un’attrice porto di nome Alina Henessy, nome d’arte di Alina Yeremenko. Durante una chat con Eurosport Russia, infatti, alla donna è stato chiesto di valutare i giocatori russi con voto da uno a 10, in base al loro aspetto. Kokorin aveva ricevuto 10/10 e dopo aver sentito che stava lottando in campo, gli ha inviato un messaggio personale.

La promessa della pornostar russa ad Alexandr - “Se prima della fine del campionato (la Russian Super League, ndr) Alexander Kokorin segna cinque gol, prometto di organizzare una maratona di sesso di 16 ore con lui come ringraziamento”, ha detto a uno studio scioccato. Le affermazioni avvennero ad aprile e la Dinamo Mosca aveva da giocare ancora 10 partite della propria stagione. Kokorin ha segnato però solo un’altra volta in quella stagione e ha chiuso con 10 gol in 39 presenze in tutte le competizioni.

Il carcere, lo Zenit e l’arrivo alla Viola - Quindi, ecco arrivare quegli episodi non felici insieme al compagno Pavel Mamaev, lo stesso con cui venne beccato nel 2016 in una discoteca di Montecarlo, subito dopo l’eliminazione della sua Nazionale contro la Francia agli Europei. Condannato l’8 maggio 2019 a un anno e sei mesi in via definitiva, il 30enne — rinchiuso nel carcere di Belgorod — venne rilasciato il 17 settembre dello stesso anno ed è tornato a giocare per lo Zenit, non incidendo più come durante i primi anni. Quindi il passaggio alla Fiorentina, dove sta ancora faticando, in quella che sembra essere la parabola discendente della sua carriera.

