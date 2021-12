Max Verstappen col "trucco", pole cruciale ad Abu Dhabi: Hamilton dietro, si decide tutto all'ultimo

11 dicembre 2021 a

Max Verstappen ha conquistato la pole position al GP di Abu Dhabi, che domani domenica 12 dicembre assegnerà il titolo mondiale piloti di F1. Decisiva in qualifica la scia concessa dal compagno di squadra Sergio Perez all'olandese, che nel 2020 sul circuito di Yas Marina aveva vinto dopo essere partito per primo. Secondo Lewis Hamilton, suo diretto rivale per il titolo. Terzo Lando Norris su McLaren e quarto Perez. Bene le Ferrari: Carlos Sainz è quinto e Charles Leclerc settimo.

Un gioco di squadra della Red Bull ed è così che Verstappen ha conquistato la pole. “Max ha fatto un gran giro. Non potevamo competere con il tempo che ha fatto alla fine. Però sono andato piuttosto forte nel corso delle prove. Sono contendo di vedere tutto il pubblico qui e lo ringrazio” ha dichiarato a caldo Hamilton.

“Non potevamo rispondere al giro di Max, è stato fantastico. Ma siamo in una buona posizione. Voglio pensare che le nostre gomme siano le migliori per domani e che potremo fare una gran gara. Nel primo giro ho perso tanto tempo a curva 5, ma il secondo è stato totalmente pulito. Non potevo andare più veloce. Non so se potevo preparare meglio le gomme, ma in ogni caso non potevo battere quel tempo. Ha meritato pienamente la pole”, ha concluso Hamilton.

