Lewis Hamilton umiliato dalla Red Bull: "Appendi questo al muro", clamoroso sfregio in pubblico

Chi vince festeggia, chi perde piange. E dopo il successo di domenica di Max Verstappen, la Mercedes è arrabbiata per la sconfitta del campione Lewis Hamilton, che però, cavallerescamente, ha chiesto al team di non fare reclamo. Le scintille durate una stagione tra Red Bull e Stoccarda, sono continuate dopo la gara anche sui social, dove Milton Keynes ha risposto al team di Brackley.

In un derby quasi calcistico, c’è stato anche il tempo per gli sfottò. E in un post pubblicato sui propri canali social, infatti, la Red Bull ha rimandato al mittente, ad un mese di distanza, il messaggio della Mercedes arrivato dopo la clamorosa rimonta di Hamilton ad Interlagos. Stoccarda, allora, invitava a pubblicare al Louvre un quadro con la rabbiosa esultanza di Toto Wolff nei confronti della direzione di gara.

Red Bull, stoccata alla Mercedes sul web - Oggi però la musica è diversa. Max Verstappen è riuscito a vincere il titolo dopo la rimonta di Lewis culminata a Jeddah. Proprio la Red Bull ha ricondiviso la foto dell’olandese che scende dalla RB16B, con sullo sfondo i fuochi d’artificio che celebrano il suo successo ad Abu Dhabi. Nella didascalia, le stesse parole: “Appendete questa al Louvre”. Un risposta nel pieno stile del team austriaco, al termine di un duello epico che – dopo 22 gare incredibili – ha finalmente determinato il suo vincitore. Mentre la Mercedes è entrato in un silenzio totale, commentando solo in serata con un “Non ci sono parole”. Ora la battaglia, molto probabilmente, proseguirà in Tribunale a Losanna, in quella che si prospetta come un duello che non riesce più a placarsi…

