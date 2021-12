Nicolas Latifi, si schianta e regala il mondiale a Verstappen? Sconcertante messaggio a Hamilton: cosa gli esce di bocca

Lorenzo Pastuglia 14 dicembre 2021 a

a

a

Nicholas Latifi: il pilota che, involontariamente, ha deciso il Mondiale 2021. E gli appassionati sui social si sono già scatenati: da una parte c’è chi lo paragona al Timo Glock del 2008 a Interlagos e lo ‘ringrazia’; dall’altra chi gli attribuisce la responsabilità per il mancato record di mondiali vinti da parte di Lewis Hamilton. Volendolo perdonare per il suo errore non considerato in precedenza — anche perché Grove è un team clienti Mercedes — l’errore del pilota canadese della Williams, finito contro il muro in curva 14 a cinque giri dalla fine mentre battagliava con Mick Schumacher, ha stravolto l’esito del campionato del mondo.

Verstappen lo brucia, Hamilton reagisce così: il crollo nervoso in auto, immagini senza precedenti | Guarda

Un peccato per Latifi, che aveva iniziato il weekend di Abu Dhabi alla grande mettendosi alle spalle George Russell in qualifica, ma chiuso nel modo peggiore possibile. Il suo schianto, nel corso del 52esimo giro, ha costretto il direttore di gara Michael Masi a far entrare la Safety Car, dando il là alla catena di eventi che ha poi portato Max Verstappen a superare Lewis Hamilton nel corso dell’ultimo giro. Il diretto interessato, vittima di una serie di circostanze sfortunatissime, non ha potuto fare altro che scusarsi per quanto accaduto, spiegando la dinamica dell’incidente: “Non è mai stata mia intenzione e posso solo scusarmi per aver influenzato (la corsa al titolo) e creato un’opportunità – ha commentato il nativo di Montreal, come riportato dal sito Espn – ho fatto un errore. Stavamo davvero faticando con l’aderenza attraverso quella sequenza di curve in successione e soprattutto dove poi sono finito fuori pista”.

Toto Wolff assalta il giudice a fine Gp. Mondiale avvelenato, rabbia Mercedes: perché Verstappen "andava punito"

Intanto, il team principal di Milton Keynes, Christian Horner, ha ridicolizzato dopo la gara il povero Latifi: “Ad un certo punto il mondiale ci stava sfuggendo di mano — ha commentato dopo la gara a Sky Sport — Perez ha fatto un lavoro fantastico, loro avevano una macchina più veloce, non ho capito perché non abbiano cambiato le gomme. Noi ne abbiamo approfittato”. Per poi scherzare su con il canadese: “Daremo a Latifi un rifornimento a vita di Red Bull. C’era un bisogno disperato di quella Safety, l’abbiamo colta in termini strategici. Io ho perso la voce urlando dopo il sorpasso. Pensavo che avrebbe superato alla curva 6 invece l’ha fatto più difficile alla curva 5. Sono stati anni lunghissimi senza vincere. La Mercedes era dominante. Siamo riusciti a batterla. Sono molto fiero di Max”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.