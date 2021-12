Max Verstappen, "quante volte in bagno?". Mamma Sophie, lo (sconcertante) dettaglio su Abu Dhabi

Lorenzo Pastuglia 15 dicembre 2021 a

"Mio figlio? Mi ha fatto piacere sentirlo anche se era un po' stravolto. La prima cosa che mi ha chiesto è stata quante volte sono andata in bagno durante la gara…". Parla la mamma di Verstappen, Sophie Kumpen: ex campionessa dei kart come suo figlio e in passato rivale in pista anche di Christian Horner, capo di Max e della Red Bull. La donna ha raccontato le ore successive alla vittoria in un'intervista al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, Max le ha fatto una sorpresa contattandola telefonicamente, con tanto di presa in giro: “Solo ore dopo ho iniziato a realizzarlo: mio figlio è campione del mondo di F1. Ho urlato e pianto. Max è stato un leone perché, bisogna ammetterlo, Hamilton era il più forte in gara. Gli angeli ci hanno aiutato”.

Tanta gente arrivata per seguire Max - La signora Verstappen è nata in Belgio e lì ha ancora molti amici. Alcuni di loro le hanno fatto compagnia davanti allo schermo, insieme ai familiari, nel GP più intenso degli ultimi anni. Proprio questa vicinanza tra Belgio e Paesi Bassi è stata sorprendente: “È incredibile cosa abbia innescato questo successo. Abbiamo iniziato a seguire la gara insieme a quasi tutto il vicinato. Le persone arrivavano da ogni parte. Belgi e olandesi insieme, tutti per Max. Qualcosa di davvero unico”.

E non è un caso, dato che con la vittoria Max ha fatto il pieno di follower e di introiti nelle proprie tasche (30 milioni guadagnati dalla vittoria): più di 130 mila in Austria, 75 mila a Spa per vedere una gara ridicola dietro alla safety car, 72 mila a Zandvoort nel GP di casa, sono solo alcuni numeri (ridotti per le limitazioni di capienza dovute Covid) della “macchina” messa in moto dal pilota della Red Bull.

