Calciomercato, la Juve corre ai ripari: "Contattato il Manchester United", chi sono i due big nel mirino per gennaio

Al difficile avvio di stagione, serve ovviare già da subito con una buona campagna acquisti invernale. Per questo, la Juve si sta guardando intorno e potrebbe pescare in casa Manchester United, come scrive oggi, giovedì 16 dicembre, La Gazzetta dello Sport. Il principale candidato è Anthony Martial, piano B insieme a Gianluca Scamacca del Sassuolo se non si arrivasse a uno tra Edison Cavani e Mauro Icardi. Proprio Martial — che due stagioni fa segnava 17 gol in Premier, ha solo 26 anni ed è in rotta con Red Devils — potrebbe decidere di partire a gennaio. Il piano dell’attaccante ex Lione è chiaro: andare via in prestito o a titolo definitivo, ma il Manchester per cederlo completamente chiede cifre molto importanti.

Possibile il doppio acquisto Scamacca-Martial

Poi c’è la possibilità di acquistare entrambi “i piani B”: Scamacca potrebbe arrivare la prossima estate, perché il Sassuolo non vuole ora cedere il suo attaccante, Martial questo gennaio. Per questo motivo, a meno di sorprese, il riscatto di Alvaro Morata da parte del d.s. Cherubini si allontana con il passare delle settimane. La Juve, che ha pagato 10 milioni all'anno per il prestito del calciatore, potrebbe riscattare lo spagnolo per 35 milioni dall’Atletico Madrid, ma al momento Alvaro non avrebbe convinto nessuno. A Morata, quindi, restano il girone di ritorno e la Champions, in cui ha già saputo essere decisivo, per far cambiare idea a tutti. Mentre per Paulo Dybala si avvicina il rinnovo di contratto faraonico da lui richiesto: guadagnerà otto milioni più due di bonus, per i prossimi cinque anni.

