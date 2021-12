Max Verstappen, Olanda impazzita: come trasformano le stazioni di benzina dopo il trionfo in F1

Lorenzo Pastuglia 17 dicembre 2021 a

La prima storica volta di Max Verstappen in Formula 1 va celebrata al meglio. Non può che essere altrimenti per un giovane di 24 anni che è riuscito a reggere il duello sia mentale che fisico (in pista) con il sette volte iridato, Lewis Hamilton. Tanto che uno degli sponsor della Red Bull guidata dall’olandese, la società petrolifera statunitense ExxonMobil, ha voluto omaggiate il numero 33 con un’iniziativa del tutto particolare: colorando alcune stazioni Esso sparse tra Belgio e Olanda del colore orange, tipico della nazionalità di Verstappen. Non può il classico blu di sempre, ma per un po’ di tempo l’arancione della bandiera olandese, sebbene il pilota sia nato a Hasselt, in Belgio. Ecco dunque perché anche l’altro Stato europeo partecipa all’iniziativa.

In totale, sono 15 i distributori di benzina che saranno avvolti dall’arancione “di Max”. Ma con l’iniziativa, si vuole celebrare anche il compagno di squadra di Verstappen, il “Checo” Sergio Pérez, fondamentale nella difesa contro Hamilton ad Abu Dhabi, che ha permesso all’olandese di avvicinarsi al pilota della Mercedes prima di Virtual e Safety Car finali. Il manager dei punti Exxon in Benelux e Germania, Bart Teirlinck, ha commentato così l’iniziativa: "Siamo molto felici di supportare e ringraziare sia Verstappen che Perez per questa fantastica stagione di Formula 1 — ha detto — È bello vedere le stazioni di servizio diventare arancioni per ringraziare entrambi (i piloti). È anche fantastico che la nostra partnership tecnologica con Red Bull si sia sviluppata e abbia migliorato le prestazioni nel 2021. Non vediamo l'ora di vedere la stagione 2022, sperando sia altrettanto emozionante".

