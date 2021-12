Spezia-Empoli, decidono due autogol. Finisce 1-1, i toscani restano sotto la Lazio

19 dicembre 2021 a

Finisce in pareggio il match tra Spezia ed Empoli allo stadio Picco. Due autogol sfortunati regalano un punto a Thiago Motta ed Andreazzoli che salgono rispettivamente a quota 13 e 27 punti. I padroni di casa non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione; i toscani restano al nono posto in classifica, sotto la Lazio. Pronti via e la prima occasione del match è dell'Empoli.

La squadra ospite ci prova al 7' con un destro da fuori di Zurkowski che Provedel manda in calcio d'angolo per evitare guai. La gara è in equilibrio ed entrambe le formazioni non pungono negli ultimi venti metri. Bisogna attendere il 25' per la prima occasione dello Spezia: Maggiore colpisce alto con il piattone destro dopo aver sfruttato un cross di Reca. Prima vera palla gol della partita per i padroni di casa. La risposta della formazione di Andreazzoli arriva puntuale due minuti dopo. Pinamonti si avventa su un cross ed anticipa Provedel con un colpo di testa: la sua conclusione, però, finisce sull'esterno della rete ed illude i tifosi. I toscani prendono coraggio nell'ultima fase del primo tempo e diventano padroni del campo. Pinamonti ha una ghiotta occasione al 38', quando gira e conclude di controbalzo.

Provedel tiene a galla i suoi e si oppone da distanza ravvicinata. Al 44', l'ultima occasione della prima frazione porta la firma di Marchizza: punizione dal limite potente, ma troppo centrale.Nei secondi quarantacinque minuti di gioco il match cambia volto. Al 50' i liguri di Thiago Motta passano in vantaggio grazie ad un'autorete di Marchizza: Reca mette in mezzo un cross teso che Vicario devia sfortunatamente sul corpo di Marchizza, incolpevole autore del gol che apre le marcature. A mezz'ora dal termine i toscani provano lo schema su calcio piazzato: Pinamonti si libera dalla marcatura e tutto solo spara alto dal limite dell'area dello Spezia. Girandola di sostituzioni per andreazzoli che manda in campo Bajrami, Cutrone e Parisi. I cambi sortiscono l'effetto sperato al 70', quando l'incursione centrale di Parisi, conclusa con una conclusione di mancino, impensierisce la retroguardia dello Spezia. E' solo il preludio al gol del pareggio che arriva due minuti dopo. La rete dell'1-1 nasce da un cross di Zurkowski che viene deviato nella propria porta da Nikolau nel tentativo di anticipare Cutrone. Un altro autogol al Picco.

Ad un quarto d'ora dal termine l'arbitro assegna un calcio di rigore per l'Empoli per un presunto tocco di braccio di Amian. Il direttore di gara va al VAR per riguardare l'azione e cambia idea: rigore annullato, Amian tocca col petto e non con il braccio. L'ultima occasione del match arriva dai piedi di Henderson che sfiora il palo con una conclusione rasoterra. Il triplice fischio dell'arbitro Volpi decreta l'1-1 finale.

