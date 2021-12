Serie A di nuovo nei guai: c'è un positivo al Covid, vietata alla Salernitana la trasferta a Udine

20 dicembre 2021 a

La Salernitana - almeno per il momento - non parte per Udine, dove domani, martedì 21 dicembre, la squadra di Colantuono è attesa per l'anticipo della 19^ giornata di Serie A contro l'Udinese. Il motivo? La presenza nella rosa di un giocatore positivo al Covid-19. La partita con l’Udinese potrebbe ancora giocarsi, la Salernitana infatti aggiunge che “qualora i tamponi risultassero negativi la Società ha già predisposto la partenza della squadra per la giornata di domani con un volo privato".

Il Covid torna così a preoccupare la Serie A. La partita di domani tra Udinese e Salernitana è a rischio. A questo punto si attende l’esito dei tamponi molecolari in serata per capire se la partita non si giocherà oppure se la Salernitana potrà andare comunque a Udine nella giornata di domani. Se gli altri tamponi saranno negativi la squadra potrà viaggiare domani. La partita è in dubbio ma si potrebbe giocare.

"L'azienda sanitaria locale, per il momento, ha bloccato la partenza della squadra per Udine - dove dovrebbe scendere in campo domani alle 18.30 - ed attende l'esito degli altri tamponi. "Pertanto, si è deciso di attendere il responso degli altri tamponi per prendere le decisioni del caso. Allo stato la trasferta è sospesa. L'esito dei tamponi sarò noto in serata", si legge nel comunicato del club campano. Nel frattempo la partita di Serie B Lecce-Vicenza, partita della 18^ giornata è stata rinviata per Covid. la partita era in programma questa sera alle 20.30. La decisione dopo che è stato registrato un secondo positivo tra i padroni di casa.

