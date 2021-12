Andrea Belotti, dopo Insigne anche lui al Toronto? Tsunami canadese sulla Serie A, i timori di Mancini

29 dicembre 2021 a

Martedì era arrivata la notizia legata a Lorenzo Insigne, poche ore dopo tocca a un altro italiano: Andrea Belotti. Il Toronto, dagli Usa, fa sul serio ed è pronto a farsi avanti per il doppio colpo, mettendo gli occhi anche sull’attaccante del Torino, che è in scadenza a giugno 2022. In queste ore ci sarebbero stati primi contatti tra le parti e, come per il capitano del Napoli, cui sono stati offerti la bellezza di 9,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, anche per il Gallo sarebbe in arrivo una proposta difficile da rifiutare.

Al momento si tratta di un primo contatto conoscitivo, ma la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo e Belotti potrebbe convincersi a seguire l'amico Insigne in Mls. Il Gallo, alle prese quest'anno con diversi problemi fisici, ha già ampiamente annunciato al Torino la propria volontà di non rinnovare il contratto rifiutando l'ultima proposta di Cairo. Nei mesi scorsi il Toronto, attratto dai giocatori del nostro campionato, aveva pensato anche all'attaccante del Genoa, Mattia Destro, senza però poi affondare il colpo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per Insigne i contatti sono già iniziati a novembre e gli emissari del club hanno già formalizzato l’offerta, che era stata tenuta in stand-by. La Mls non ha l’attrattiva dei principali campionati europei, così Insigne ha preso tempo per vagliare altre opportunità, confidando comunque che il Napoli andasse incontro alle sue richieste. De Laurentiis però non ha cambiato la sua posizione: l’offerta è rimasta da 3,5 milioni più uno di bonus fino al 2025. Una soluzione che non ha soddisfatto il giocatore che vorrebbe firmare, a 30 anni compiuti, l’ultimo contratto importante della carriera.

