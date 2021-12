Juventus, "accordo raggiunto per Dembelè". Bomba da Barcellona, il botto di gennaio?

Lorenzo Pastuglia 30 dicembre 2021 a

I tifosi bianconeri si sono svegliati con una grande novità dalla Spagna: la Juventus ha già raggiunto un accordo di massima con Moussa Sissoko, procuratore di Ousmane Dembelé, per prendere l’attaccante esterno del Barcellona la prossima estate. Lo scrive il quotidiano catalano Sport, considerato molto vicino alle vicende del club blaugrana e dunque piuttosto affidabile. Il trasferimento a Torino del 24enne francese, rivela il giornale, che è in scadenza con il club catalano e non ha ancora rinnovato, è vicino, e lo stesso giocatore ha dato l’ok al trasferimento in Italia, seppur prima sembri intenzionato ad aspettare le mosse del Psg, club dove preferirebbe andare.

Senza Psg, va alla Juve - Le prossime ore, scrive Sport, saranno decisive: scadrà infatti l'ultimatum del Barcellona per il rinnovo con l'attaccante e, in caso di esito negativo, se il Paris Saint Germain non si farà avanti, Dembelé prenderà la strada che porta a Torino. Quest’anno il francese è sceso in campo solo cinque volte, ha saltato l’inizio per un infortunio al ginocchio, realizzando due assist. In Champions, ha disputato tre partite, non trovano nessuna rete. L’anno scorso per il giocatore è andata meglio, con 30 partite disputate per un totale di sei centri e tre assist.

