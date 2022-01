Fedez contro Marcell Jacobs? "C'entra anche Nicole Daza": guerra in tribunale, pare che la fidanzata del velocista...

21 gennaio 2022 a

Nella guerra legale tra Fedez e Marcell Jacobs c'entra anche Nicole Daza, compagna del sorprendente neo campione olimpico di 100 metri e staffetta a Tokyo, sei mesi fa. Jacobs, velocista italo-americano, aveva stretto un accordo con il rapper e manager milanese già prima dei Giochi, due anni fa, per promuovere la sua immagine sui social. Insieme a lui anche Nicole, aspirante influencer. La coppia, molto attiva sui social, aveva sperato così di fare "il botto" legandosi alla Zdf, società con sede a Rozzano fondata da Fedez, J-Ax e Fabio Rovazzi (questi ultimi due poi usciti per divergenze con Federico Lucia)

Jacobs e Nicole, modella, secondo un retroscena del Corriere della Sera, da mesi non erano particolarmente soddisfatti dal servizio offerto dalla società di Fedez e quando il contratto è stato ceduto l'anno scorso dalla Zdf alla Doom, altra azienda gestita da Fedez e da sua madre, si è aperta la querelle legale. Gli avvocati di Jacobs hanno individuato i motivi per chiudere un accordo che avrebbe avuto naturale scadenza a settembre 2022, e per questo Fedez ha presentato ricorso d'urgenza contro Jacobs e la X-Hybrid, la nuova società che lo rappresenta controllata dall'imprenditore Luca Oddo.

Il sospetto dell'entourage di Fedez è che Jacobs e Nicole abbiano provato a massimizzare il successo insperato delle Olimpiadi di Tokyo. Per Jacobs, intanto, c'è un'altra delicata partita da giocare: quella con lo sponsor tecnico Nike, che dopo l'exploit giapponese ha sì arrotondato i bonus ma non ha né rinnovato né prolungato il contratto. Per farlo, attenderà la fine della prossima stagione. (con Europei e Mondiali, indoor e outdoor). Se Jacobs non confermerà il suo valore, saranno dolori.

