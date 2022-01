Milan travolto dalla Coppa d'Africa: dopo Kessiè, Ballo-Tourè. Verso un derby da incubo

Lorenzo Pastuglia 27 gennaio 2022 a

Non c’è niente da fare, quest’anno per il Milan piove sempre sul bagnato. E se Bennacer è riuscito a tornare indenne dalla Coppa d’Africa, eliminato da Kessie, proprio l’ivoriano ora fa preoccupare non poco il club di via Aldo Rossi. Il centrocampista, infatti, è uscito alla mezz’ora del primo tempo durante la sfida di mercoledì contro l’Egitto sempre in Coppa d’Africa, valida per gli ottavi di finale, persa poi dalla sua Nazionale ai calci di rigore contro la selezione di Mohamed Salah. Il centrocampista rossonero, partito titolare come sempre, è stato sostituito da Serey Die, visibilmente dispiaciuto e quasi in lacrime, tanto che al momento del cambio i compagni l’hanno abbracciato.

Subito ghiaccio nella zona del fianco sinistro, prima degli aggiornamenti di fine match: trauma costale, e condizioni da valutare nei prossimi giorni a Milano con esami specifici. E non solo lui, dato che martedì ha avuto un problema fisico anche Ballo-Touré, terzino del Senegal e riserva di Theo in rossonero. Entrato al posto di Cissè a 8’ dalla fine nel 2-0 contro Capo Verde, è stato sostituito al 95’ da Mbaye. Ha giocato giusto pochi minuti. L’ex Psg rischia di saltare la semifinale del 30 contro la vincente di Mali-Guinea Equatoriale.

Kessie infortunato va aggiungersi a Ibra e Tomori, seppur per la punta svedese — uscita alla mezz’ora contro la Juve — filtri ottimismo in ottica derby: gli ultimi accertamenti hanno escluso lesioni, mentre è stata confermata l’infiammazione al tendine achilleo destro. Intanto la punta Marko Lazetic, in arrivo dalla Stella Rossa, è un nuovo giocatore rossonero e dovrebbe prendere la storica 22 di Kakà, appartenuta come ultima volta all’ex difensore Musacchio. Non filtrano invece buone notizie per l’arrivo di Malick Thiaw dallo Schalke 04: il summit telefonico con il club tedesco, quest’anno in Serie B, ha avuto gli effetti di una doccia gelata, visto che Maldini e Massara, d.s. e d.t. rossoneri, avevano messo nel conto di spendere al massimo 6 milioni di euro per il Nazionale Under 21. Il club rossonero ci riproverà, ma la trattativa è piuttosto complicata.

