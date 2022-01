Dejan Kulusevki al Milan? La "proposta indecente" della Juventus: colpo di scena sul mercato?

27 gennaio 2022 a

Sembrava essere una sessione di calciomercato invernale praticamente inesistente, dato che praticamente nessuno si era mosso, ma negli ultimi giorni è invece successo di tutto. Ad aprire le danze è stata la Juventus, che sta per finalizzare il trasferimento sotto la Mole di Dusan Vlahovic: un attaccante pregiato, portato via da Firenze per la rabbia dei tifosi viola e la gioia di quelli bianconeri.

Un’operazione molto onerosa, che infatti costringe la Juve a provare a far uscire qualche giocatore in questi ultimi giorni di mercato. In attesa di capire se ci saranno sviluppi positivi per la partenza di Alvaro Morata, direzione Barcellona, potrebbe invece rimanere in Italia Dejan Kulusevski, che potrebbe essere ceduto al Milan. Lo svedese non è infatti tra i titolari di Max Allegri e quindi l’agente lo avrebbe proposto ai rossoneri, che avrebbero ovviamente piacere ad aggiungerlo alla rosa di Stefano Pioli.

L’operazione non è però semplice da incastrare: innanzitutto si dovrebbe trattare sulla base di un prestito, con il Milan che però non vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto. La situazione è quindi in stand-by, ma ulteriori sviluppi in un senso o nell’altro sono attesi nelle prossime ore: di certo c’è che la Juve vuole fare cassa e un prestito secco non rientra nelle sue intenzioni.

