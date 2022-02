Kurt Zouma prende a calci il gatto? "Quanto dovrà pagare", dopo l'orrore una multa senza precedenti

09 febbraio 2022 a

Kurt Zouma è stato travolto da un’ondata di indignazione, pienamente giustificata dalle azioni orrende di cui si è macchiato il difensore francese del West Ham. Il video nel quale maltratta un gatto, prendendolo a schiaffi e calci, ha fatto il giro del mondo e ha fatto arrabbiare proprio tutti, non solo gli animalisti. Al punto che pure i suoi stessi tifosi lo hanno fischiato e subissato di critiche e insulti, sia allo stadio che sui social.

È inoltre parso surreale che Zouma fosse schierato comunque da titolare nell’ultima partita giocata dal West Ham. Ora il club inglese ha deciso di sospendere il difensore, comminandogli una multa record di 250mila sterline, ovvero circa 300mila euro. Acquistato in estate dal Chelsea per 35 milioni, il peggio potrebbe ancora venire per Zouma: la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals ha avuto il permesso delle autorità inquirenti per prendere in affido temporaneo i due gatti del calciatore.

Non sono servite le scuse di Zouma, che è stato criticato da chiunque, pure da Gary Lineker: l’opinionista di punta della BBC si è detto “sbalordito e inorridito” nel vedere in campo il difensore francese, su cui è aperta un’inchiesta da parte della polizia dell’Essex.

