Ferrari, Mattia Binotto: "Lo abbiamo copiato in sette giorni". Una strana confessione: quanti dubbi sulla nuova macchina

La stagione di Formula 1 sta per iniziare, manca poco più di un mese. E le scuderie presentano le nuove monoposto, rivoluzionate per il regolamento. Clamorose e profondissime le differenze tra Ferrari e Mercedes: una delle due, quasi per certo, ha toppato. Impossibile che due auto così diverse possano essere ugualmente competitive: il verdetto lo darà la pista, mentre tra i team monta la preoccupazione.

L'attesa e il lavoro sono frenetici. A confermarlo anche quanto svelato da Mattia Binotto, team-principal Ferrari, nella conferenza stampa che ha seguito la presentazione della nuova F1-75. Binotto infatti ha confessato senza farsi troppi problemi che a Maranello è stato di fatto copiato un elemento visto nella presentazione di un'altra vettura, il tutto in sette giorni. "A dire il vero nella macchina presentata oggi c’è già un elemento copiato da un’altra che abbiamo visto nei giorni precedenti. Questo è un esempio di come ci siano cose che si possano replicare velocemente e altre meno", ha affermato Binotto.

Insomma, frase che dimostra certo grande reattività. Ma che fa sorgere anche il sospetto che, forse, a Maranello non sono poi così convinti della bontà del lavoro. Binotto ha poi spiegato che la componente copiata in fretta e furia è il profilo aggiuntivo posto sopra al bordo d'attacco del fondo piatto al centro della monoposto. Per la Ferrari sarà la volta buona per vincere un titolo mondiale che manca dal lontano 2007? Non ci resta che attendere, con trepidazione...

