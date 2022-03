Erling Haaland frantuma ogni record: 250 milioni, il piano per strappare il gioiellino del Borussia

Lorenzo Pastuglia 09 marzo 2022 a

Oramai è un talento affermato. Avere in squadra uno come Erling Haaland è solo che un bene: una vera e propria macchina da gol, che ha fatto le fortune del Borussia Dortmund e che stuzzica diversi big team d’Europa. Tra questi, ci sono già Manchester City e Psg, oltre al Real Madrid. Ma alla lotta, ora, potrebbe partecipare anche il Barcellona, pronto ad abbandonare ogni ristrettezza economica per fare il colpo della vita. Come scrivono sia El Mundo Deportivo che Marca, i blaugrana ci provano con l’attaccante più corteggiato del momento insieme a Kylian Mbappé. Un'operazione che, sempre secondo i media spagnoli, si aggirerebbe intorno ai 250 milioni di euro.

Intanto Mino Raiola, il procuratore del norvegese, vuole decidere entro la fine di marzo il futuro del proprio assistito, e aspetta le offerte dei più importanti club europei. Il Barcellona si sta muovendo in anticipo e sembrerebbe pronto a spendere una cifra astronomica che tiene conto dell'acquisto del cartellino, l'ingaggio, più le varie commissioni. Anche se il presidente catalano, Joan Laporta, ha smentito (tatticamente?) nelle ultime ore queste voci ai microfoni di Sport, nel quale si vociferava di un presunto summit a Monaco tra Xavi e l’attaccante norvegese la scorsa settimana. “Nessun incontro con Haaland — ha detto Laporta — Al Barça non trattiamo direttamente coi giocatori, quando e se dovremo negoziare lo faremo con il Borussia Dortmund”.

E ancora: “Xavi non ha smentito l'incontro? Io lo smentisco categoricamente. Se negoziassimo, lo faremmo con il Borussia Dortmund — ha concluso Laporta a Sport — Stiamo lavorando su tanti giocatori che possano migliorare la nostra rosa nella prossima stagione. Stiamo pianificando, ma finora non abbiamo negoziato con nessuno. Per Haaland né incontro né trattativa né niente".

