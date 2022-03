Serie A, un rigore di Pellegrini al 94' salva la Roma a Udine. Giallorossi al quinto posto con l'Atalanta

13 marzo 2022 a

E' finita 1-1 la sfida tra Udinese e Roma, gara valida per la 29esima giornata di Serie A. Friulani in vantaggio al 15' con Molina, pareggio su rigore della Roma al 94' con Pellegrini, penalty contestato dai bianconeri e confermato dal Var. La squadra di Cioffi sale a 30 punti, i giallorossi di Mourinho rimangono al quinto posto, con l'Atalanta, a quota 48 punti, anche se la zona Champions si allontana con la Juventus quarta che allunga a +8

Quando Pellegrini ha segnato il rigore "ho pensato che sarebbero serviti due, tre minuti in più per giocare. Non è stata una partita diversa da quella che mi aspettavo, siamo entrati nel gioco coi cambi, con energia. È stata una partita difficile, rimango con la sensazione che se avessimo fatto gol prima, con più tempo da giocare, sarebbe stato importante". Così José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 con l'Udinese. "Sono otto partite senza sconfitte, quattro vittorie e quattro pareggi".

"Non so se sarebbe stata la vittoria della svolta, abbiamo una classifica con due partite in meno, e qualche volta un risultato meritato ci sfugge, come stasera al 94'", ha commentato il direttore generale dell'Udinese, Pierpaolo Marino. "Sappiamo che quando alcuni soloni parlano vengono ascoltati come se fossero depositari della verità. Ho visto le immagini. Vorrei capire: voi vedere un fallo di mano? Io non lo vedo chiaramente".

