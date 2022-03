Max Allegri, addio Juventus? "È nella lista degli sceicchi": clamoroso, dove può allenare il prossimo anno

15 marzo 2022 a

a

a

Massimiliano Allegri al Psg? Una soluzione possibile, come riporta il quotidiano francese L’Equipe, specie per una squadra che fa incetta dei migliori giocatori al mondo, per portarli sotto l’ombra della Tour Eiffel, ma poi incappa in passi sbagliati ripetutamente ogni anno. E se Mauricio Pochettino non convince (l’eliminazione rocambolesca contro il Real Madrid è un chiaro esempio, specie se la tua squadra domina in campo per 150’ dei 180’ complessivi), allora ci vuole un allenatore che abbia le idee chiare e definite, e che soprattutto non areni una squadra strada facendo. Che riesca a fare quel definitivo passo per vincere la Champions League, e a evitare figuracce.

Simone Inzaghi e l'Inter come il Var: a Torino è andata via la luce. Tutti gli errori in campo e fuori

Psg, quanti nomi per il dopo Pochettino

Secondo il noto quotidiano transalpino, il nome di Allegri è nella lista dei candidati per il dopo Pochettino. A luglio, sarà rivoluzione francese e la guida tecnica pare destinata a cambiare. E Leonardo si metterà all’opera per allestire una squadra ancora più top, guidata però da un allenatore d’esperienza. Al direttore tecnico ex Milan è richiesta una svolta (se no, un saluto). Il nome del tecnico della Juventus sta circolando, eccome. Lo fa insieme a quello di Zinedine Zidane — numero uno per distacco, nelle preferenze per mille e uno motivi che vanno dal palmares alla nazionalità — e circola assieme a quelli di altri allenatori che il nostro calcio ben conosce: Antonio Conte (al Tottenham è alle prese con alti e bassi mostrati spesso alla stampa), l’interista Simone Inzaghi, l’ex calciatore del Psg Thiago Motta, oggi allo Spezia ma in svantaggio rispetto agli altri.

La Samp si fa male da sola, la Juve ringrazia: doppietta di Morata, corsa scudetto riaperta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.