Juventus, l'ora della rivoluzione. Agnelli stufo, cambia tutto: prende il "mago del mercato"

Fu lo storico d.s. del Chievo dei miracoli (che oggi purtroppo è fallito ed è ripartito dalla Terza Categoria veneta, guidata dallo storico ex Sergio Pellissier e con il nome di FC Clivense) e oggi all’Atalanta (come responsabile dell'area tecnica), nel 2006 invece fu a un passo dal Torino. Giovanni Sartori ora potrebbe seriamente finire nel capoluogo piemontese, per avere un futuro dirigenziale a tinte bianconere come ha rivelato La Gazzetta dello Sport. L’ultima volta che il dirigente è stato visto in tribuna all’Allianz Stadium è stato in occasione dell'ultimo Juventus-Genoa, fatto però non strano per via del suo ruolo, dato che i giocatori preferisce vederli dal vivo piuttosto che in tv.

Juve, i nomi per il dirigente: da Sartori a Giuntoli

La Juve, scrive ancora la Rosea, aveva già pensato in Sartori l’anno scorso. In particolare suggerito dall’ex Fabio Paratici — oggi d.g. al Tottenham allenato da Antonio Conte — prima di dare l’addio al club bianconero. Sartori affiancherebbe il Football Director, Federico Cherubini, ma con un ruolo più di campo. Sarebbe una figura di supporto, un direttore sportivo d'esperienza che ha ottenuto i suoi risultati con Chievo (che raggiunse i preliminari di Champions League nella stagione 2006-07, persi contro i bulgari del Levski Sofia) e l’Atalanta, divenuta oramai una top europea da diversi anni. I nerazzurri, peraltro, hanno da poco preso Lee Congerton, nuovo responsabile per lo sviluppo internazionale dell'area sport, e l'addio a fine anno sembra scontato. Con la Juventus, sempre secondo Gazzetta, ci sarebbero già stati dei contatti, ma il dirigente — che interessa anche ad altri club come Parma e Bologna — non è l'unico a essere stato sondato: tra i candidati c'è anche Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli.

