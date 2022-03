Lance Stroll insultato da tutti: "Vergognati e trovati un altro hobby", Ralf Schumacher picchia durissimo

23 marzo 2022 a

Che è un pilota pagante lo sappiamo, che ha il posto sicuro grazie a suo papà Lawrence, capo del team Aston Martin F1, pure. La carriera di Lance Stroll stenta a decollare e un punto basso è arrivato lo scorso weekend in Bahrain, quando durante le qualifiche Nico Hulkenberg — che a Sakhir ha sostituito Sebastian Vettel, colpito dal Covid, e che non guidava dal GP del Nurburgring 2020 — gli è finito davanti. Il canadese ha deluso le aspettative, con un’auto più indietro e in difficoltà rispetto ad altre. In gara è finito davanti (12esimo), sì, seppur sia innegabile che Nico (17esimo alla fine della prima corsa di stagione) sarebbe stato più in difficoltà per un passo-gara da ritrovare dopo due anni di stop.

Ralf Schumacher: "Stroll si cerchi un altro hobby fuori dalla F1" - Intanto, al canale tedesco Sport1, Ralf Schumacher ha distrutto pesantemente il canadese. Il fratello della leggenda ex Ferrari Michael, zio di Mick Schumacher (oggi pilota Haas), ha definito “vergognosa” la prestazione in Bahrain della guida Aston Martin, attaccandolo così: “Una prestazione vergognosa — ha detto il tedesco ex Jordan, Williams e Toyota — Stroll jr dovrebbe chiedersi se sia meglio trovarsi un altro hobby, è stato davvero imbarazzante. Nico, invece, ha fatto un buon lavoro”. Prima di demolire la nuova AMR22: “La nuova vettura Aston Martin è un disastro — ha concluso Ralf — Inoltre, ho sentito che Lawrence Stroll è sempre presente alle riunioni e dice come dovrebbero essere le cose. In tal caso, tutto sarà molto complicato per la squadra, se a comandare è solo una persona”.

L’ex Jacques Villeneuve demolisce McLaren e Aston Martin - Se l’Aston Martin non ha fatto bene in Bahrain, non parliamo della McLaren. Sempre dietro, tormentata dai problemi ai freni, e che ha chiuso con il 15esimo posto di Lando Norris e il 14esimo di Daniel Ricciardo alla fine della gara: “Con tutta la loro esperienza, conoscenza e capacità di progettazione automobilistica che McLaren ha, è incredibile che abbiano buttato via tutto (gli anni di lavoro, ndr) in questo modo — ha commentato un altro ex F1 e Campione 1997, Jacques Villeneuve — Avevo meno aspettative sull’Aston Martin, hanno copiato una Mercedes per anni. È come se non sapessero più come progettare un’auto senza aiuti esterni! La loro macchina non ha un bell’aspetto. Per competere ai vertici servono più che ambizione e denaro, la Formula 1 è uno sport speciale. Non si tratta solo di marketing e branding”.

