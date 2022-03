Italia fuori dai mondiali? "Ecco chi ci ha maledetto", la foto dalle tribune: ora si capisce tutto

25 marzo 2022 a

Psicodramma-Italia, per la seconda volta consecutiva fuori dai Mondiali: niente Qatar 2022, fatti fuori dalla Macedonia del Nord, che passa a Palermo per 1-0 con un gol al 92esimo. Forse, la più grande umiliazione nella storia del calcio azzurro. E ora, non a caso, la panchina di Roberto Mancini è a rischio. Pochi mesi dopo il trionfo ad Euro 2020, il disastro assoluto.

"Giocatori bravissimi, non lo meritavamo". Catastrofe Italia, Mancini in stato confusionale: tam-tam sul Ct, ore contate? O...

Rabbia, delusione, scoramento si riversano sui social network, che esplodono subito dopo il triplice fischio che ci condanna. Anche molti vip dicono la loro. Parte Caterina Balivo: "Partita difficile, grande delusione, non ci saremo neanche a questi mondiali- o che ancora sogno le emozioni del 2006. Non ci voleva! Ps: Punto al Mondiale 2026, finalmente anche mio figlio potrà vedere la nostra nazionale all'opera". Dunque Riccardo Cucchi, il quale parla di "catastrofe sportiva. Del resto se non si riesce a battere la Macedonia del Nord, e si riesce a prendere un gol negli ultimi secondi, non è possibile immaginare di giocare un Mondiale. Enorme delusione e partita deludente degli azzurri". Difficile dargli torto.

Poi, però, c'è spazio anche per un poco di amara ironia. E nel diluvio di cinguettii dedicati alla catastrofe azzurra, ce n'è uno che ha fatto più breccia degli altri. Si torna alla finale di Wembley, quella del trionfo europeo contro i padroni di casa inglesi. Si torna al caso del piccolo George, figlio di Kate Middleton e del principe Harry, che venne a lungo dileggiato: dall'esultanza sfrenata alla disperazione. Bene, ecco che l'utente @_filoderba, rilanciando una foto-combo dei due George, ricorda: "Pensando a quelle giornate in cui abbiamo preso in giro George invece lui era solo impegnato a maledirci". Insomma, fuori dai mondiali per la maledizione del principino britannico? Chissà...

