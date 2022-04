Scamacca al Milan? I rossoneri tentano il blitz, derby con l'Inter: le condizioni per strappare la firma

08 aprile 2022 a

a

a

Il Sassuolo, club ricco di gioielli che fanno gola ai top club. Tra questi, Gianluca Scamacca, che potrebbe seriamente scatenare un duello estivo tra Inter e Milan. Anche se il mercato nerazzurro non sarà semplice e sarà incentrato sull’equilibrio finanziario. E i rossoneri devono capire cosa farà Ibrahimovic a fine stagione: smettere o andare avanti? Per il Corriere della Sera, il club ha già pronto una bozza d’accordo, a 2,5 milioni più premi, ma servirà un giovane. Il nome è quello della punta nervoerde 23enne, che costa però 40 milioni: troppi, e se il Sassuolo non scende, non si fa. In pole position al momento c’è Origi del Liverpool, 26 anni e non più al centro dei piani di Jurgen Klopp, che potrebbe dare molto alla causa rossonera per la sua esperienza internazionale.

"Paulo Dybala arriva al Milan": clamoroso colpo di scena rossonero, piovono conferme

Scamacca, più Inter. Carnevali (Sassuolo): “Berardi è da Milan”

Che Scamacca sia difficile lo conferma anche l’a.d. neroverde Giovanni Carnevali, in un’intervista odierna alla Gazzetta dello Sport: “Il Milan? Piuttosto l’Inter ha manifestato il suo interesse, ma Gianluca ha davvero tante offerte dalla Premier... Deve ancora crescere, forse ha bisogno di un altro anno con noi”. Mentre il dirigente vede bene Berardi al Milan, con Messias che molto probabilmente non verrà riscattato a fine stagione, liberando un posto sull’esterno destro: “Domenico è perfetto per il Milan: se io fossi l’a.d. di un top club italiano, è lui il primo giocatore che prenderei”.

Lukaku, per l'Inter pronto a tagliarsi lo stipendio. Ma c'è il nodo-Abramovich: così l'oligarca lo può fregare

Inter, ritorno Lukaku non da escludere. E Dybala?

Ritornando all’articolo del Corriere della Sera, dicevamo, l’Inter deve operare in estate rispettando il Fair Play finanziario, peraltro cambiato in questi giorni. Paulo Dybala è il profilo perfetto. Ancora abbastanza giovane (28 anni), di grande talento, e soprattutto a parametro zero. Contatti ce ne sono da tempo. L’operazione si può finanziare liberandosi di due stipendi gravosi, Sanchez e Vidal, che al lordo pesano per più di 20 milioni. Hanno un altro anno di contratto, ma l’Inter può rescindere versando una buonuscita di 3 milioni ciascuno. I soldi per Dybala, 7,5 milioni netti a stagione, si trovano. Lautaro dovrebbe rimanere, partendo solo per offerte tra i 60 e gli 80 milioni. Il ritorno di Lukaku è infine difficile, ma non da escludere col prestito e con uno sforzo del belga, pronto a ridursi l’ingaggio dai 12,5 milioni attuali a nove. Per questa operazione dovrà schiarirsi il futuro del Chelsea.

Milan, la pazza idea Marco Asensio: "Primo contatto", colpaccio-Real per i rossoneri?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.