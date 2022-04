Cristiano Ronaldo, "paghetta" a Georgina: indiscrezioni sconcertanti sull'assegno mensile

08 aprile 2022 a

Un amore da favola quello di Georgina Rodriguez, compagna del noto calciatore Cristiano Ronaldo. Da favola, però, è anche lo stipendio che le viene girato ogni mese dal fidanzato. I due stanno insieme da ormai 6 anni e dalla loro unione è nata nel 2017 Alana Martina. Sono ora in attesa di una coppia di gemelli. Georgina però si occupa anche degli altri figli del calciatore: il primogenito Cristiano Jr, del quale non si è mai venuti a conoscenza dell’identità della madre, e infine due gemelli (avuti da madre surrogata), Matteo ed Eva.

Un bell’impegno stare dietro a tutti quanti. Compensato però da un assegno di 100 mila euro che ogni mese il portoghese strappa alla modella 28enne, questo è quanto riporta il giornale catalano El Nacional.

“Sono consapevole che essere la sua compagna mi offre molte opportunità ma non sono solo la “compagna di”. Quello che ho in banca, per cui ho lavorato, l'ho costruito io. Sono orgogliosa del mio lavoro e di come ho gestito la mia carriera, trovando un equilibrio tra la mia dedizione professionale, personale e familiare.” Georgina è appena stata protagonista della docuserie "Soy Georgina" targata Netflix, dove si racconta a 360 gradi al grande schermo. Girato nel 2020-2021, quando ancora CR7 giocava alla Juventus, la serie mostra i dettagli più intimi e la vita delle due star nella loro quotidianità.

