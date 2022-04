Max Verstappen, stravolto il regolamento: "Non potrà più fare il furbetto", la stangata

09 aprile 2022 a

A partire dal Gran Premio che si correrà sul circuito di Melbourne entra in vigore una piccola modifica al regolamento che può avere un grande impatto. La manovra “intimidatoria” realizzata da Max Verstappen lo scorso mondiale ad Abu Dhabi con Lewis Hamilton e ripetuta due settimane fa in Arabia Saudita non sarà infatti più ammessa dal Gran Premio di domani, domenica 10 aprile.

In entrambi i casi il pilota della Red Bull ha affiancato il rivale in regime di Safety Car, pochi istanti prima della ripartenza. Questo non sarà più consentito: è quanto stabilito da una nota del direttore di gara del fine settimana australiano, che è Niels Wittich. Poco prima dell’inizio delle prove libere 3, la Fia ha diffuso una precisazione riguardo al testo dell’articolo 55.14 del regolamento sportivo, che si occupa appunto della ripartenza dopo la Safety Car. Nello specifico viene citata la norma con l’aggiunta di un’immagine che serve per chiarire senza alcun dubbio il comportamento che i piloti dovranno tenere prima della ripartenza.

La norma si limita a dire che “dal momento in cui la Safety Car spegne le luci, è obbligatorio procedere a velocità costante senza accelerazioni e frenate brusche, o manovre che possano creare pericolo o impedire la ripartenza”. Adesso è stata affiancata da un disegno che non lascia alcuno spazio ad interpretazioni: un pilota non può affiancare chi lo precede, neanche con una piccola porzione dell’auto, come l’ala anteriore.

