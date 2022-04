Fikayo Tomori, "dovete segnare"? E il difensore risponde così: Milan allo sbando, la conferma più pesante

13 aprile 2022 a

Due pareggi in due gare sono troppi, specie se Inter e Napoli sono dietro l’angolo. Ma il problema per il Milan, nelle sfide contro Bologna e Torino, è il non aver trovato la via del gol. Difficoltà in fase offensiva che potrebbero seriamente compromettere il cammino della squadra di Stefano Pioli verso il 19esimo Scudetto. Olivier Giroud non segna dalla sfida di Napoli, Ibra invece si è fermato di nuovo per il sovraccarico al ginocchio sinistro, che gli farà saltare sicuramente le sfide contro il Genoa in campionato e il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Non si può invece dire lo stesso della difesa, che non ha subito nessun gol nelle ultime cinque partite.

La risposta di Tomori a un tifoso su Instagram

Intanto, nonostante il momento delicato, non mancano i tifosi rossoneri critici verso la squadra. Come accaduto su Instagram: sul profilo del Milan, infatti, è stato pubblicato un video nel quale Fikayo Tomori ferma in scivolata un avversario del Cagliari (l’ultima vittoria dei rossoneri è arrivata prima della sosta-Nazionali proprio all’Unipol Domus). Un tifoso, poco dopo la pubblicazione, ha commentato scrivendo: “Sì, ma bisogna segnare, grazie”. Improvvisamente, sotto al suo commento, ne è apparso un altro totalmente inaspettato. Proprio quello di Fikayo Tomori, che ha risposto al ragazzo scrivendogli: “Hai ragione”. Siparietto simpatico ma che, allo stesso tempo, si è rivelato essere rispettoso e significativo. Segno che sia da parte dell’ex Chelsea, che dei suoi compagni, c’è tutta la voglia di vincere un titolo che a Milanello manca dalla stagione 2010-11.

I numeri di Tomori in stagione

Uno delle colonne portati di questo Milan. Fikayo Tomori ha quasi sempre guidato la difesa con costanza e bravura, disputando finora in stagione 25 partite di A, oltre a tre di Coppa Italia e cinque di Champions League. Una sola rete messa all’attivo finora, quella all’ultima giornata in Europa contro il Liverpool a San Siro (ko per 1-2).

