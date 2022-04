"Paulo Dybala arriva al Milan": clamoroso colpo di scena rossonero, piovono conferme

07 aprile 2022 a

Paulo Dybala vicino all’Inter? Macché. Per il Corriere dello Sport, la punta della Juve, pronta all’addio a fine stagione, preferirebbe approdare sì a Milano, ma al Milan di Elliott. E per il quotidiano romano, la Joya argentina farebbe certamente comodo a Stefano Pioli, con però un ostacolo quasi insormontabile, ovvero l'ingaggio. Almeno il doppio rispetto a quello che Maldini ha fissato come tetto salariale, corrispondente ai 4,5 milioni di euro all'anno massimi. Si potrebbe fare un'eccezione come fatto con Zlatan Ibrahimovic (7 milioni a stagione), ma questo aspetto potrebbe minare gli equilibri all'interno dello spogliatoio.

Inter spiazzata, ma ancora alla finestra per Dybala

Dybala, tramite i suoi agenti, ha aperto alla possibilità di poterne parlare. Ora la palla passa al trio Maldini-Massara-Gazidis, con Elliott a dare l’ok o il no definitivo. Il livello tecnico dell’argentino non si discute, sul piano economico sì. Il numero 10 della Juve a parametro zero sarebbe un grande rinforzo per l'attacco di Pioli, forse il giusto regalo per la qualificazione in Champions ormai praticamente certa. L’Inter resta invece alla finestra, parlando più volte con Antun, il procuratore di Dybala, ma costretta a combattere con le proprie casse per far quadrare i conti.

Senza Inter e Milan, destino in Premier League?

Se la Joya non andasse al Milan o all’Inter, l’alternativa è sempre l’estero: snobbato in Spagna da Barcellona e Real Madrid, resta la Premier League e il Psg. In Inghilterra la destinazione più accreditata, ma anche Manchester United e Tottenham stanno valutando e aspettando tempi migliori.

