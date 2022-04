Lewis Hamilton, quanto vale l'impronta del suo sedere: in questa foto, una follia da 635 euro

15 aprile 2022 a

Incredibile, ma vero: uno sgabello di plastica sul quale si era seduto Lewis Hamilton durante un evento promozionale in Malesia della Petronas (title sponsor Mercedes), è stato rivenduto sul sito e-commerce locale, Shopee, alla cifra di oltre 500 sterline (più di 600 euro). Il sette volte iridato inglese, infatti, ci si era seduto alla stazioni di servizio di Kuala Lumpur, a inizio settimana, presenziando all’incontro “Petronas Welcome Home” insieme al suo compagno di team con Stoccarda, George Russell. Tra una pausa e l’altra, il pilota di Stevenage si era seduto per un momento vicino a una delle pompe, e alcune persone del posto hanno subito trovato l’opportunità di farci qualche soldo.

Lo sgabello venduto a quasi 635 euro

Lo sgabello, infatti, è finito sul sito di e-commerce locale Shopee, e nella didascalia era scritto che l’accessorio era “completo di impronte di sedere di Hamilton”. Alla fine, chi si è aggiudicato l’oggetto ha dovuto pagare l’incredibile cifra di 525 sterline (quasi 635 euro al cambio attuale).

I venditori, la “Lima Bintang Auto Parts”, hanno definito lo sgabello come "sedia su cui si è seduto il pilota di F1, Lewis Hamilton (oggetto raro)”, e con lei veniva fornito anche un badge "autentico" garantito. I venditori, inoltre, hanno anche avvolto lo sgabello più invidiato del mondo con della plastica, per preservare "la freschezza" delle "impronte di sedere" di Hamilton.

