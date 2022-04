Niccolò Zaniolo, "se il mio futuro è qui?". Brutale dopo la tripletta: schiaffo alla Roma, gode la Juve

15 aprile 2022 a

"Mi godo questa serata. Se il mio futuro è qui? I tifosi sono sempre stati fantastici con me anche nei momenti più bui, come quelli degli infortuni, gli voglio bene. Poi non lo so". Dalla gioia per la tripletta contro il Bodo Glimt (travolto per 4-0 nel ritorno dei quarti di Conference League) che ha portato la Roma in semifinale della competizione europea nata quest’anno, alla preoccupazione in aumento nei tifosi giallorossi, che potrebbero perdere il loro gioiello per vederlo vestire la casacca bianconera della Juventus. Niccolò Zaniolo è stato il mattatore della sfida di giovedì all’Olimpico, ma ha risposto con parole eloquenti e preoccupanti ai microfoni di Dazn, quando gli è stato chiesto se il suo futuro sarà ancora a tinte giallorosse.

Zaniolo: “Io protagonista? Ne aveva più bisogno la Roma” - Quel “non lo so”, spaventa eccome. E dopo le parole del g.m. Tiago Pinto di qualche mese fa — “Se Zaniolo resta alla Roma? Non possiamo assicurarlo” — ora quelle del 23enne giocatore della Nazionale. Il trequartista, sappiamo da tempo, piace alla Juve ed è uscito giovedì sera allo scoperto, per poi dedicare le tre reti segnate ai norvegesi "alla mia famiglia, che nei momenti più difficili mi è sempre accanto — ha detto — Questi gol sono per loro. Quanto avevo bisogno di una notte da protagonista? Più che io ne aveva bisogno la Roma, facendo bene ho maggior modo di aiutare la squadra e di questo ne sono felice”.

Tiago Pinto non fa chiarezza sul futuro di Zaniolo - Un ultimo commento sulla possibilità di sbloccarsi in campionato: “L'importante — ha concluso il calciatore — è fare gol e vincere le partite. Stavolta ci sono riuscito”. Le sue parole erano state precedute da quelle proprio di Tiago Pinto: “Mi avevano fatto domande su di lui già contro la Salernitana e — ha detto il g.m. giallorosso a Sky Sport — avevo risposto che avevo la certezza che sarà importante per noi fino alla fine. Una stagione particolare per lui e oggi siamo contenti che è tornato titolare”.

