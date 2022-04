Milan al fondo Investcorp, il primo tweet di Mohammed Al Ardhi "da presidente": terremoto a Milanello

16 aprile 2022 a

a

a

“Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano". A scriverlo, su Twitter, è Mohammed Al Ardhi. Sconosciuto al grande pubblico italiano, o almeno sicuramente a quello del calcio. Ma tra poche settimane potrebbe rappresentare un terremoto per la Serie A e il nostro pallone. Si tratta infatti del presidente esecutivo di Investcorp, il fondo del Bahrain che sarebbe intenzionato, secondo indiscrezioni di Equipe e Bloomberg, a rilevare il Milan dagli americani del Fondo Elliott, al comando da 4 anni in via Aldo Rossi dopo la devastante (soprattutto dal punto di vista dei conti) esperienza cinese di Mister Yonghong Li.

Milan, Stefano Pioli è... per sempre? Indiscrezioni dopo il derby, il piano di Maldini e Massara. E lui...





Per ora, sul fronte della trattativa, non arrivano né conferme né smentite ufficiali, ma solo segnali. Pesantissimi. Come quello di Paolo Maldini, che alla vigilia dell'importante match-scudetto vinto 2-0 contro il Genoa (i rossoneri sono tornati a +2 sull'Inter, che ha però una gara da recuperare contro il Bologna) ha ammesso a chiare lettere. "Vendere? In futuro è normale". D'altronde, il fondo guidato dalla famiglia Singer è "speculativo" per antonomasia. Il suo compito è rilevare asset profittevoli a prezzo di saldo e rivenderli dopo averne migliorato il rendimento, guadagnandoci. E la quotazione del Milan, oltre un miliardo di euro, sarebbe plusvalenza notevolissima (considerato soprattutto che lo stadio di proprietà è ancora lontano da venire).





Le parole di Mohammed Al Ardhi, allora, assomigliano molto a una "presentazione" dei futuri proprietari ai tifosi del Diavolo: "Congratulazioni al Milan per essere tornato in vetta al campionato italiano - ha scritto in mattinata -. Buona Pasqua al club, ai suoi tifosi e a tutti quelli che festeggiano in quest’occasione. #SempreMilan". Nel dubbio, dal fondo arabo, anche un ecumenico augurio di Buona Pasqua. Più chiaro di così...

Milan, addio Franck Kessie? Ecco il rimpiazzo: dalla Francia il nome che delude i tifosi rossoneri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.