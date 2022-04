Gp Imola, tam-tam in Ferrari: così la sprint-race ribalta la gara, forse Charles Leclerc...

19 aprile 2022 a

“La Sprint Race di Imola? Avevo completamente dimenticato che abbiamo una Sprint Race al Santerno, e sono sicuro che là ci sono molte cose ‘pazze’ per noi”. Lo ha detto Charles Leclerc in vista del GP dell’Emilia-Romagna, la prima gara in Europa e nella quale la Ferrari è attesa di fronte al pubblico di casa per cercare il terzo successo di stagione, dopo quelli al via in Bahrain e a Melbourne. “Se andrà bene per noi o no, così come se andrà bene anche per la F1 in generale, non lo so – ha aggiunto sul prossimo Gran Premio in arrivo il pilota del Principato – penso che avremo la risposta dopo il weekend”.

Poi Leclerc ha concluso: “Con queste nuove F1 forse è un po’ più facile seguire chi ti precede, quindi speriamo di avere una gara sprint ed un GP entusiasmanti”. Segno che il monegasco crede eccome in questa terza vittoria e le caratteristiche di Imola si addicono perfettamente alla rossa. Una pista dove l’aerodinamica conta come il motore, con la F1-75 che ha dimostrato di essere molto forte tra le curve, battagliandosela invece con la Red Bull sul dritto. La Sprint Race, sì, è un’incognita per tutti, ma Leclerc ha anche un aiuto in più: il gioco di strategie con il compagno di squadra Carlos Sainz, che potrebbe aiutarlo nel caso Charles finisca davanti a lui dopo le qualifiche del venerdì. Partire subito in testa di sabato, dunque, potrebbe essere un aiuto importantissimo per la rossa in vista della domenica. E, soprattutto, i team rivali hanno meno sessioni per aggiustare l'auto: è subito gara, sin dal sabato.

Sprint Race 2022, come cambia rispetto a quella 2021

Quello di Imola sarà il primo appuntamento nel quale è prevista la prima Sprint Race di stagione. Format che si ripeterà poi in Austria e a Interlagos (l’anno scorso gli appuntamenti erano a Silverstone, Monza e sempre in Brasile). Dunque ci saranno le qualifiche al venerdì, la mini-gara al sabato e la gara normale di domenica. La differenza sta nel sistema di punteggio e nel fatto che il pilota che farà pole del venerdì partita davanti per la gara della domenica e non più di sabato. Per quanto riguarda i punti assegnati, invece, se l’anno scorso il vincitore della mini-gara del sabato ne aveva solo tre, quest’anno verranno ricompensati i primi otto della classe: otto punti al vincitore, sette al secondo, sei al terzo e così via. Chi ha trionfato nelle prime tre Sprint Race della storia della F1, la scorsa stagione, furono Verstappen a Silverstone (poi finito la domenica contro le barriere, a 51 di forza G in curva Copse, dopo il contatto con Lewis Hamilton), Bottas a Monza e ancora il finlandese in Brasile.

