Superlega, colpo di scena in tribunale: Agnelli nei guai, cosa rischia ora la Juventus

Superlega, arriva il colpo di scena: il tribunale di Madrid — che un anno fa aveva imposto alla Uefa di fermare il procedimento contro Juventus, Barcellona e Real Madrid — ha accolto il ricorso della confederazione europea guidata da Aleksandr Ceferin, aprendo di fatto alla possibilità di sanzionare i tre club. Il 14 giugno, così, è stata fissata la data dell’udienza preliminare, dove dovranno trovarsi le parti. Intanto, però, i tre club hanno già annunciato che faranno un ulteriore ricorso, ma intanto il processo di indagine della Uefa riparte e può portare a nuove sanzioni. Dopo quella passata, nella quale l’Unione europea aveva deciso per multe di 100 milioni di euro e l’esclusione di uno o due anni dalle coppe, prima che i procedimenti venissero sospesi al primo atto dal tribunale di Madrid.

La delibera del giudice di Madrid

Come deliberato dal giudice della capitale spagnola, Sofia Gil, "non vi sono prove che la minaccia e l'irrogazione di sanzioni ai tre club rimasti comporti la necessaria impossibilità di portare a termine il progetto, il cui finanziamento è autonomo". Inoltre "i club erano a conoscenza delle possibili conseguenze — ha proseguito nella motivazione la giudice — che non hanno impedito l'adozione di impegni di finanziamento, che non possono essere assunti o presunti frustrati da eventuali sanzioni". Il giudice ritiene "ragionevole e giustificato" il sistema di preventiva autorizzazione alle competizioni alternative da parte di Uefa e Fifa, "al fine di preservare pari opportunità per i club che partecipano al mercato sportivo", in quanto la capacità economica dei club è "molto disuguale" e questo influenza le reali possibilità di sviluppo di una competizione, sia finanziata dai club o da terzi, come nel caso della Superlega.

