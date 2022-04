Atalanta, tris al Venezia nel segno di Zapata e Muriel: digiuno da vittorie interrotto dopo un mese

23 aprile 2022 a

L’Atalanta rialza finalmente la testa e lo fa con due dei suoi giocatori simbolo: Zapata e Muriel sono partiti titolari e sono andati entrambi a segno, consentendo ai bergamaschi di lasciarsi alle spalle la serie di cinque partite consecutive senza vittorie. Tra Europa League e campionato erano arrivate quattro sconfitte e un pari (inutile, l’1-1 dell’andata con il Lipsia), con l’ultima vittoria che risaliva addirittura al 20 marzo.

Dopo più di un mese l’Atalanta è quindi finalmente tornata al successo, anche se in avvio di partita ha rischiato grossissimo: dopo soli cinque minuti il Venezia era passato in vantaggio con Henry, ma in aiuto alla Dea è arrivato il Var, che ha annullato per fuorigioco. Alla distanza il maggior talento dei nerazzurri è venuto fuori e la partita è stata chiaramente indirizzata a cavallo tra primo e secondo tempo: a sbloccarla è stato Pasalic (4 gol in 2 gare disputate contro il Venezia), mentre il raddoppio è stato firmato da Zapata.

A mettere in ghiaccio la partita è poi toccato a Muriel, che ha siglato lo 0-3 ed è stato a lungo tra i migliori in campo, essendo entrato praticamente in tutte le azioni decisive per l’Atalanta. Nel finale è poi arrivato il gol della bandiera per il Venezia, realizzato dal subentrato Crnigoj. Con questi tre punti i bergamaschi si sono rimessi in corsa per la zona Europa, mentre il Venezia è rimasto ultimo a -6 dalla zona salvezza.

