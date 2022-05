Sinisa Mihajlovic perde 4-3 a Venezia: "Perché l'arbitro è scappato a fine partita?". Pesantissimo sospetto, quel rigore...

08 maggio 2022 a

Ritorno amarissimo per Mihajlovic in panchina. "Noi siamo partiti malissimo, siamo entrati in campo poco aggressivi. Questo lo dimostra il primo gol subito, quello non lo subisci nemmeno quando si gioca scapoli contro ammogliati. Poi abbiamo avuto la forza di reagire, l'abbiamo ribaltata e avevamo la partita in mano. Poi c'è stato questo rigore che non mi convince: l'arbitro ha arbitrato bene, ha lasciato correre però ha fischiato questo rigore che non riesco a capire. Medel prima tocca la palla poi sfiora il piede dell'avversario, poi al Var ha confermato la sua scelta", dice l'allenatore del Bologna ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-3 a Venezia.

E attacca Mihajlovic: "E' strano che l'arbitro al triplice fischio sia andato subito negli spogliatoi, quasi scappando, in un certo senso aveva la coscienza sporca - aggiunge il tecnico serbo -. Mi dispiace perché comunque se abbiamo è colpa nostra. A Roma c'era una trattenuta netta su Orsolini e ci avevano dato fallo di mano contro. Questi rigori non si dovrebbero fischiare. Ha rovinato la sua prestazione l'arbitro, questo gol ci ha fatto innervosire. Ci dispiace per la gente che è venuta. La sconfitta ci brucia, ora dovremo cercare di prendere più punti possibili".

