Paul Pogba, il messaggio criptico per Dybala: "Lo spero", dove possono riunirsi

17 maggio 2022 a

a

a

Contro la Lazio lunedì sera la festa era soprattutto per Giorgio Chiellini, ma per l’ultimo saluto dello Stadium c’era anche Paulo Dybala, tributato dai compagni bianconeri così come per il capitano, entrambi all’addio a fine stagione. E i fischi di amore per la Joya ci sono stati eccome, specie quando le telecamere hanno inquadrato il presidente bianconero Andrea Agnelli. Il gesto più bello è quando il futuro capitano della Juve, Leonardo Bonucci, è andato ad abbracciare l’argentino, che era un fiume di lacrime in pena, per portarlo sotto alla curva. Mentre la fidanzata Oriana Sabatini immortala tutto al telefono e l’a.d. Maurizio Arrivabene, insieme al già citato Agnelli, applaudono da bordo campo.

Il pensiero di Paul Pogba per la Joya

Il saluto a Dybala lunedì sera è stato così, ed è stato raccontato da La Gazzetta dello Sport. Con Vlahovic che lo ha preso in spalle per l’ultima corsa verso la curva. E poi, negli spogliatoi, una foto ricordo con Dusan e Morata. La grande suggestione, però, ha riguardato il messaggio di tributo di colui che gli ha lasciato la maglia numero 10 e potrebbe riprendersela adesso che lui se ne va: Paul Pogba. "Spero di vederti presto", ha scritto il calciatore francese, scatenando le voci di mercato: che i due firmino per la stessa squadra? Che però di sicuro non sarà la Juve, dato che l'argentino è ai saluti. In campo, invece, la Joya era rimasta per 78 minuti, prima di uscire per il giovane Palumbo.

La Juventus saluta Chiellini ma si fa fregare all'ultimo minuto. Attenzione al gesto di Vlahovic dopo il gol...

Il saluto di Allegri e Sarri

All’abbraccio di Allegri si è fatto trovare anche Sarri, l’allenatore (oggi alla Lazio) con cui Paulo ha giocato la sua ultima stagione da protagonista, peraltro culminato con l’ultimo scudetto conquistato. Un “ciao” con la mano alla tribuna, il saluto a Landucci e via tra le braccia di capitan Chiellini, dove le emozioni non possono più trattenersi. Ora rimane solo da capire il futuro, ma le possibilità che l’ex Palermo vesta la maglia dell’Inter l’anno prossimo sono molto alte.

"Se lo stanno chiedendo...". Spunta il clamoroso nome per sostituire Allegri, la voce indiscreta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.