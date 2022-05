Ivan Perisic, ora c'è la prova: dove va. Schiaffo all'Inter: notate nulla di strano in questa foto?

19 maggio 2022 a

Ivan Perisic è sempre più vicino alla Juventus. Sebbene il croato abbia ancora in programma un incontro con l’Inter a campionato terminato, la sua prossima destinazione pare essere stata già definita: il 33enne avrebbe accettato il biennale da 6 milioni a stagione dei bianconeri e dovrebbe quindi essere tra i colpi a parametro zero della Juve, che sta trattando anche con Paul Pogba e Angel Di Maria.

Il piano della Vecchia Signora è chiaro: dare ad Allegri giocatori di talento ed esperienza per alzare da subito la competitività della squadra. Salvo colpi di scena, l’Inter si prepara quindi a perdere Perisic, anche perché non ha intenzione di ritoccare l’offerta da 4,5 milioni che gli era stata fatta prima dell’inserimento della Juve. Il croato è stato uno dei migliori giocatori dei nerazzurri in questa stagione, realizzando 9 gol e 9 assist in 48 partite: soprattutto ha deciso la finale di Coppa Italia, con la doppietta nei supplementari che ha messo ko proprio i bianconeri.

Fanpage ha tirato fuori dal passato del calciatore uno screenshot che sta facendo infuriare i tifosi dell’Inter, per nulla contenti di vedere uno dei loro migliori calciatori in procinto di passare ai rivali della Juve. A settembre 2017 un tifoso bianconero esortò Perisic a trasferirsi a Torino, ma lui replicò in maniera perentoria: “MAI amico mio”, con quel ‘mai’ scritto in maiuscolo. Gli anni passano e le convinzioni vengono meno, non a caso il croato ha fatto sparire quel commento: il web però conserva sempre tutto…

