Milan, festa rovinata? "Chi piomba su Rafa Leao", voci sull'offerta irrinunciabile: terrore rossonero

Nemmeno il tempo di godersi la festa, o quasi, e il Milan viene travolto dalle indiscrezioni di calciomercato, quel calciomercato che è croce e delizia della squadra rossonera, tra colpacci a sorpresa e addii dolorosi. L'ultima voce, per ovvie ragioni, è quella che più spaventa il popolo nerazzurro, poiché riguarda Rafa Leao, il gioiello portoghese esploso ad altissimi livelli questa stagione, l'esterno d'attacco i cui limiti, ad ora, appaiono ignoti.

Il diamante grezzo fu acquistato per 28 milioni di euro il primo agosto del 2019, prezzo alto, che fece anche storcere il naso a qualcuno considerati gli standard di questo nuovo mila. 28 milioni tremendamente ben spesi, col senno di poi. Il contratto del portoghese scadrà nel 2024, tra due stagioni dunque. Sembra tanto, ma in verità è pochissimo. Da tempo infatti si parla di un suo rinnovo col Milan, rinnovo che però ancora non è arrivato. Ed è in questo contesto che piovono le indiscrezioni di mercato rilanciate dal Corriere della Sera.

Il punto è che sulle tracce di Leao ci sarebbe il Psg degli sceicchi, la squadra per cui nulla è impossibile, si pensi al recentissimo e incredibile rinnovo di Kilyan Mbappè, arrivato a suon di centinaia di milioni, polverizzando ogni residuo di poesia nel calcio. Il Corsera ricorda come a Parigi sta per diventare operativo come direttore sportivo Luis Campos, l'erede di Leonardo recentemente silurato, ovvero l'uomo che per primo aveva creduto in Leao, prendendolo al Lille dallo Sporting Lisbona, per poi rivenderlo al Milan dodici mesi dopo. E sul suo taccuino, ovviamente, ora ci sarebbe proprio Rafa. Il cui contratto scade tra due anni. E in un mercato che vede sempre più movimenti concretizzarsi a scadenza, non si possono certo dormire sonno tranquilli. Soprattutto se il Psg mettesse sul piatto della bilancia l'ennesima offerta irrinunciabile...

