Federica Pellegrini, body e tacchi a spillo: le foto rubate sul set di Biagio Antonacci

Divina di nome e di fatto, Federica Pellegrini. La 34enne leggenda del nuoto italiano e mondiale, fresca di ritiro dall'attività agonistica, è la protagonista del videoclip del nuovo singolo di Biagio Antonacci, Seria. Su Instagram, Fede ha pubblicato qualche scatto dal backstage in anteprima: mentre il cantautore di Rozzano la fotografa divertito, lei sfila sexy ed elegantissima, come mai la si era vista in 20 anni di shooting e copertine di ogni rivista possibile.

Tacchi a spillo vertiginosi, calze a rete nere sensualissime, body total black con scollatura malandrina e vezzosa catenella-cinturino d'oro in vita. E a coprire il suo corpo statuario, una vestaglia-trench bianca. Roba di classe. "Ci siamo divertiti molto insieme... - scrive l'ex campionessa olimpica nella didascalia delle foto, riferendosi a Biagio Antonacci - ma 'seriamente'".

Per mutuare il titolo di un classico del cantautore, la Pellegrini da tempo si è "liberata" da ogni vincolo strettamente sportivo. Dal punto di vista professionale, già prima di chiudere la carriera aveva scelto di intraprendere l'avventura in tv da giudice di Italia's got talent. Dal punto di vista prettamente personale, archiviata non senza polemiche la lunga storia d'amore con l'ex collega Filippo Magnini, oggi la Pellegrini è innamorata più che mai del suo ex allenatore Matteo Giunta (cugino di Magnini, peraltro), con cui convolerà presto a nozze. I due stanno anche mettendo in cantiere di allargare la famiglia.

