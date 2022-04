Federica Pellegrini, proprio lì sotto... il dettaglio scatena voci fuori controllo

20 aprile 2022 a

Federica Pellegrini sembra più felice che mai insieme al suo Matteo Giunta . L'ex nuotatrice e il suo fidanzato si godono le vacanze in Sicilia, tra Agrigento e Sciacca, prima del loro matrimonio che sarà a breve. Federica e Matteo convoleranno a nozze verso fine agosto , nel frattempo i due innamorati si godono una vacanza rilassante tra una visita alla Valle Dei Templi di Agrigento e un tuffo in acqua.

A stupire i fan della coppia sono però le foto scattate a bordo piscina che immortalano la bella veneta con un “ pancino” sospetto . La Pellegrini nasconde forse una dolce attesa? Negli scatti l'ex nuotatrice indossa un costume interno che le calza a pennello, come sempre, ma una rotondità sulla pancia non lascia indifferenti i più curiosi. Un altro indizio potrebbe avvalorare la tesi di una presunta gravidanza. La data delle nozze era prevista per la primavera del 2023, ma a Verissimo Federica ha confessato a Silvia Toffanin la decisione di anticipare “verso fine agosto”.

Il desiderio di mettere su famiglia e avere una figlia nuotatrice ha però sempre solleticato la coppia. Così lei aveva confessato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: “Spero che con i geni buoni dell'una e dell'altro, qualcosa di buono penso uscirà”. Chissà quindi se la famiglia si allagherà presto, intanto i futuri sposi si tengono in allenamento ad accudire i loro 4 cani che amano follia.

