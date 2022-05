Formula 1, "Condizioni estreme, piloti tolgono il casco": cosa sta succedendo al Gp di Monaco

29 maggio 2022 a

a

a

Condizioni estreme. Al Gp di Monaco la partenza è a rischio. I piloti delle scuderie si sono tolti il casco e ora sono in attesa in garage che il meteo porti via la pioggia violenta e battente. In questo momento piove meno intensamente, ma non ci sono ancora indicazioni dalla direzione di gara su quando potrebbe esserci lo start, la gara comunque partirà dietro la saefty car. È stato Eduardo Freitas, il direttore di corsa portoghese a decidere di abortire la partenza. La pista era troppo allagata.

"Se fa male?": Leclerc spiega cosa è cambiato dopo il Gp di Spagna, allarme alla Ferrari

Sul circuito infatti sono presenti diverse pozzanghere che potrebbero mettere in seria difficoltà le monoposto e i piloti. Le macchine nel giro di qualche minuto sono tornate nella pit lane dopo l'esposizione della bandiera rossa da parte della pit lane.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Monte Carlo. Il retroscena: perché la Ferrari può dare una lezione alle "lattine"

La safety car continua a girare sul circuito ma la gara non è ancora partita. E il Gp di Monaco bagnato porta a ricordi epici. A Montecarlo sotto la pioggia è iniziata la leggendaria storia di Ayrton Senna: nel 1984 sotto il diluvio conquistò il secondo posto con la Toleman dietro a Prost. La gara fu fatta terminare al 31° giro per le condizioni estreme, il brasiliano salì per la prima volta sul podio. Con una lezione di guida che fece la storia. E sempre sotto la pioggia Schumacher vinse nel 1997 una gara epica davanti a Eddie Irvine che arrivò terzo sul podio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.