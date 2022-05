Juventus, Dusan Vlahovic cambia numero: scatta l'effetto slavina, un doloroso addio

31 maggio 2022 a

a

a

Dusan Vlahovic proseguirà la sua avventura alla Juve prossima stagione, dopo essere arrivato a Torino da Firenze lo scorso gennaio. Ma intanto su Instagram ha scatenato la reazione dei fan. Come? Semplicemente togliendo il numero dalla sua descrizione. Per la seconda metà di questa stagione in bianconero, il serbo ha scelto la “7” lasciata libera da Cristiano Ronaldo la scorsa estate, dato che la “9” indossata a Firenze era già occupata da Morata, ritornato lo scorso anno in Piemonte dall’Atletico Madrid, con la squadra di Torino allenata da Andrea Pirlo. Adesso, però, l’ostacolo legato allo spagnolo non dovrebbe esserci più, dato che Alvaro sembra destinato a tornare a Madrid.

Ecco perché Simone Inzaghi è l'incubo della Juventus: occhio a questo dettaglio

L’indizio dato da Vlahovic sui social

Ad anticipare il cambio di numero è stato lo stesso Vlahovic, che sui propri profili social ha tolto il numero “7” dopo le iniziali DV, come si legge quando si apre il suo profilo ufficiale. La scomparsa del numero appartenuto a Cristiano Ronaldo fino a scorsa stagione ha così scatenato la curiosità dei propri tifosi e follower, come anticipo di ciò che accadrà da qui a qualche settimana quando sarà consegnata la numerazione ufficiale per la stagione 2022/2023. Morata, per proprietà associativa, dunque, dovrebbe lasciare il club di Torino per fare ritorno all’Atletico Madrid, anche se i vertici bianconeri stanno cercando di riscattarlo a condizioni più vantaggiose.

Nedved si scaglia contro Allegri, caos negli spogliatoi dopo il ko con l'Inter: esplode la Juve, cos'è successo

La questione, però, non è né la volontà dello spagnolo che a Torino si trova benissimo, né la stima che verso di lui nutre Allegri: ma i 35 milioni di euro stabiliti come quota del riscatto. Si lavorerà per provare a farli scendere a 20, ma non sarà facile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.