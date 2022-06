Inter, non solo Perisic: "Addio a un altro big", la stretta 'mortale' di Antonio Conte

01 giugno 2022 a

Alla fine non ha rinnovato. E così, Ivan Perisic saluta definitivamente l’inter, dopo aver detto ‘arrivederci' tre anni fa per giocare una stagione al Bayern Monaco, tanto da vincere così anche la Champions League a Lisbona contro il Psg. Ora la nuova avventura nel Tottenham degli italiani Antonio Conte e Fabio Paratici, dove si è legato con un contratto che sarà in vigore fino al 2024. Club londinese che potrebbe presto fare sul serio per un altro obiettivo nerazzurro: il difensore (anche della Nazionale) Alessandro Bastoni. Perisic, uno degli uomini più importanti quest’anno nella squadra di Simone Inzaghi, intanto, si congeda con alcune righe di ringraziamento sul proprio account Instagram, un misto di riconoscenza e addio per la fine dell'avventura in nerazzurro.

Cosa è scritto nel post di Ivan Perisic

"Dopo 254 partite, 55 goal, 49 assist, 3 trofei e 18.934 minuti passati sul campo a indossare questa gloriosa maglia — si legge sull'account ufficiale — la mia avventura all'Inter termina qui. Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obiettivi raggiunti insieme. È stata un'esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia. Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club. Con tante emozioni nel cuore, vi lascio dicendo… 'È una gioia infinita, che dura una vita, Pazza Inter, amala’".

Tottenham, per Bastoni l’Inter vuole almeno 55 milioni

A metà pomeriggio di lunedì 31 giugno, intanto, è arrivato anche il comunicato del Tottenham, con le immagini del croato in giacca e cravatta nello stadio degli Spurs, a Londra, insieme alla foto di rito con la maglia ufficiale della squadra. Perisic ritrova così Antonio Conte nemmeno un anno dopo l'addio dell’allenatore pugliese all’Inter, e insieme giocheranno anche in Champions League. Ora il club nerazzurro deve concentrarsi nel mercato in uscita prima di dare l’affondo per il ritorno di Romelu Lukaku e Paulo Dybala, in uscita dalla Juve: il nome per un possibile addio potrebbe essere quello del già citato Alessandro Bastoni, che interessa, guardacaso, proprio al Tottenham. I nerazzurri, però, accetterebbero solo con proposte economicamente vantaggiose. La cifra richiesta è quella di almeno 55 milioni di euro.

